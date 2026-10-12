Google Fitbit Edge: nuovo fitness tracker con schermo

Come previsto nel weekend, Google ha annunciato il Fitbit Edge. È un fitness tracker con schermo OLED che si posiziona tra il Fitbit Air (fitness tracker senza schermo) e il Pixel Watch 5 (smartwatch). Sostituisce il Fitbit Charge 6, ma non è presente il chip NFC per i pagamenti contactless. Può essere già ordinato sullo store ufficiale. Arriverà nei negozi il 27 ottobre.

Fitbit Edge: specifiche e prezzo

Il Fitbit Edge ha una cassa in alluminio (riciclato al 100%) e uno schermo AMOLED da 1,34 pollici con funzionalità Always-on Display. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e 5ATM. Lungo il lato destro c’è un pulsante fisico con feedback tattile per le azioni rapide. Il cinturino in dotazione è di silicone, ma sono disponibili cinturini in altri materiali (anche metallo).

Queste sono le altre specifiche: chip Ambiq AP5, 64 MB di memoria flash, sensore di luce ambientale, altimetro, giroscopio, sensori per SpO2 (livello di ossigeno nel sangue), ECG (elettrocardiogramma), battiti cardiaci e temperatura della pelle, GPS, Galileo, Bluetooth 5.4 e batteria da 65 mAh con ricarica rapida tramite USB-C (nella confezione non c’è l’alimentatore) e autonomia fino a sette giorni.

Oltre a battiti cardiaci e livello di ossigeno nel sangue, il fitness tracker può rilevare la fibrillazione atriale, frequenza cardiaca alta, bassa e irregolare, qualità del sonno, andamento mensile di pressione cardiaca e insulo-resistenza. Può ovviamente registrare tutti i paramenti relativi alle attività sportive (riconosce oltre 100 tipi di allenamento).

I requisiti software minimi sono: Android 11, iOS 16.4, account Google e app Google Health. Per alcune funzionalità, come Health Coach che sfrutta Gemini, serve l’abbonamento Health Premium. È possibile ricevere notifiche dallo smartphone collegato, rispondere ai messaggi e controllare la riproduzione multimediale. Non ci sono microfono e altoparlante, quindi non è possibile ricevere e fare telefonate. Manca anche il chip NFC per i pagamenti contactless.

Il Fitbit Edge viene offerto in quattro combinazioni di colori per cassa e cinturino. Il prezzo è 179,99 euro e include tre mesi di abbonamento a Health Premium.