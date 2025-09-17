Google Fogli: supporto completo alla crittografia lato client

Google ha annunciato che la crittografia lato client (CSE) è ora completamente e generalmente disponibile per Google Fogli. Si tratta di una modifica che va a garantire la piena interoperabilità con Excel di Microsoft per gli utenti che hanno bisogno di mantenere i dati dei loro fogli di calcolo crittografati.

Google Fogli: CSE completamente e generalmente disponibile

La crittografia lato client di Google Workspace aggiunge un potente livello di sicurezza oltre alla crittografia standard già fornita da Google. Con essa, infatti, l’organizzazione detiene le chiavi di crittografia, il che significa che i dati vengono crittografati sul browser di chi ne fa uso prima che giungano ai server di Google, poiché la crittografia avviene prima che i dati possano raggiungere il cloud.

Il risultato è che nessuno, nemmeno Google, può avere accesso a quanto presente nei fogli di calcolo, il che è estremamente importante per le organizzazioni che gestiscono dati sensibili come la proprietà intellettuale o i registri finanziari.

La funzione è disponibile per gli abbonati specifici di Google Workspace, tra cui Frontline Plus, Enterprise Plus, Education Standard e Education Plus.

Ora che la crittografia lato client è generalmente disponibile in Google Fogli, big G afferma inoltre che l’aggiornamento include il supporto completo per l’importazione, l’esportazione e la decrittografia, nonché l’esportazione con Vault per scopi di e-discovery.

Gli amministratori di Google Workspaces possono configurare questa funzione al livello OU. La funzione comincerà a essere implementata gradualmente a partire dal 18 settembre per i domini di rilascio programmato. Sui domini Rapid Release, che ottengono le nuove funzionalità in anticipo, il rollout è stato già avviato a partire dal 4 settembre scorso.