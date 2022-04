Google Fonts aggiunge 2500 nuovi Material Symbols

Google ha aggiunto una nuova famiglia ai propri Google Fonts: si tratta dei Material Symbols, una collezione che potrà avere un importante impatto in virtù della sua trasversale utilità. Non si tratta infatti della classica famiglia di font: in questo caso è una collezione da 2500 glifi che possono essere utilizzati in moltissime occasioni.

Non soltanto lettere e numeri, insomma: Material Symbols aggiunge un nuovo tipo di utilità ai Google Fonts, peraltro con un’altissima versatilità per meglio sposare ogni tipo di esigenza stilistica.

Say hello to the newest iconography using variable font technology, Material Symbols!

Available in 3 styles: Outlined, Rounded and Sharp. Each provides 4 stylistic attributes: Weight, Fill, Optical size, and Grade.

Check out the full library at https://t.co/oc09qVYTnM pic.twitter.com/SBtezxvivB

— Google Fonts (@googlefonts) April 21, 2022