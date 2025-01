Google Foto: i ricordi cambiano posto e nome su Android

L’app di Google Foto per Android ha da poco subito una piccola modifica attualmente in fase di distribuzione che potrebbe però disorientare qualche utente. Infatti, “big G”ha ben pensato di cambiare posto e nome alla sezione “Ricordi”.

Google Foto: la sezione “Ricordi” viene spostata e rinominata

Andando più nello specifico, con la versione 7.11 dell’app, la barra inferiore non conta più quattro icone, ma solo tre. A non essere più disponibile è la sezione “Ricordi”, come anticipato, mentre continuano ad essere presenti quelle “Foto”, “Raccolte” e “Cerca”.

Il fatto che la sezione “Ricordi” non sia più visibile sulla barra inferiore non vuol dire però che è stata eliminata, ma molto più semplicemente Google ha deciso di ricollocarla e rinominarla.

Adesso, dunque, la sezione “Ricordi” prende il nome di “Moments” (non è ancora chiaro come possa essere tradotta in Italiano, magari “Momenti” o “Attimi”) e per accedervi è sufficiente aprire la sezione “Raccolte” e nella schermata che segue sarà presente la voce d’interesse accanto a “Persone e animali domestici”, “Album”, “Documenti e “Luoghi”, con le immagini recenti che scorreranno in copertina.

Non vi è quindi alcun cambiamento funzionale, la funzione resta sempre la stessa, si tratta soltanto di una revisione sul fronte estetico, per così dire.

Da tenere presente che la modifica in questione era già stata apportata su iOS/iPadOS a novembre scorso. Al tempo, si era ipotizzato che i cambiamenti avrebbero interessato contemporaneamente anche la piattaforma mobile del “robottino verde”, ma in realtà è stato necessario attendere un pò più a lungo.