Google Foto: il tema scuro arriva sul Web

Il tema scuro per la versione mobile di Google Foto e disponibile da anni, anche e soprattuto per sfruttare i vantaggi offerti dai dispositivi con schermo OLED che sono sempre più diffusi, ma adesso è finalmente giunto il momento di implementare anche sulla versione Web. Dopo aver condotto alcuni test limitati a gennaio scorso, infatti, Google ha finalmente deciso di implementare su larga scala la suddetta novità.

Google Foto: il tema scuro è ora disponibile sul Web

A inizio anno, un piccolo avviso è apparso nell’angolo in alto a destra di Google Foto sul Web, anticipando l’arrivo della modalità scura con il messaggio “È arrivata la modalità Buio!” . Nelle scorse ore, poi, la pagina di supporto di Google Foto ha confermato che la dark mode è abilitata per tutti sul Web.

Per provarla, è sufficiente accedere alla sezione Impostazioni di Google Foto facendo clic sull’icona a forma di ruota ingranaggio e da lì selezionare il menu Aspetto. Qui compariranno tre opzioni tramite cui scegliere se impostare il tema chiaro, quello scuro o quello corrispondente al tema scelto per il sistema.

Mentre il tema chiaro gioca sul bianco per la parte centrale e lo sfondo della galleria e su tonalità di blu per alcuni elementi dell’interfaccia e per lo sfondo delle parti destinate alla navigazione interna, il tema scuro gioca sulle tonalità di grigio chiaro e scuro in tutte le sue parti.

Da tenere presente che Google ha già reso disponibile il tema scuro sulle versioni Web di altri suoi servizi come Google Drive a marzo 2024 e Google Calendar a ottobre 2024.