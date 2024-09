Google Foto introduce nuovi strumenti IA per editare i video

L’azienda di Mountain View si appresta a introdurre su Google Foto nuovi strumenti per editare i video basati sull’intelligenza artificiale, pensate per rendere la modifica dei contenuti più semplice, efficace e veloce. Si tratta di funzionalità che erano già state scoperte da Android Authority nel codice sorgente di una versione anteprima dell’aggiornamento dell’app e che ora si apprestano ad arrivare per tutti gli utenti.

Google Foto: in arrivo strumenti IA per modificare i video

Il prossimo aggiornamento di Google Foto sostituisce innanzitutto i pulsanti Muta, Migliora e Stabilizza con tasti più grandi e dall’etichetta più chiara. Con l’introduzione di strumenti basati su intelligenza artificiale, si va ad aggiornare e aggiungere funzionalità per la modifica rapida dei video.

Lo strumento di ritaglio può ora ritagliare i video in maniera più semplice e precisa, grazie anche a dei controlli migliorati. Un tocco sul tasto per il miglioramento automatico permetterà invece di stabilizzare e migliorare subito i colori del video, fornendo un aspetto notevolmente più rifinito. I nuovi strumenti per gli effetti e la velocità del video, infine, consentono di creare rispettivamente caratteristici effetti a rallentatore, o di accelerare l’azione nei video.

Oltre a ciò, Google Foto avrà anche dei preset per la modifica dei video basati sull’intelligenza artificiale sia su Android che iOS. Questi consentono con un tocco di effettuare operazioni di taglio, regolazione dei colori e dell’illuminazione, controllo della velocità e applicazione di effetti, come il tracciamento dinamico del movimento e l’ingrandimento, in maniera totalmente automatica e con qualche tocco.

Con il prossimo aggiornamento, Google continua in questo modo a integrare maggiormente l’IA negli strumenti per l’editing, rendendo le operazioni di modifica più veloce ma soprattutto più accessibile a un bacino più ampio di utenza.

L’aggiornamento a Google Foto dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni per tutta l’utenza Android.