Google Foto: nuova funzione per capovolgere foto e video

Di recente, su Google Foto sono state aggiunte diverse nuove funzionalità, tra cui il Magic Editor basato sull’intelligenza artificiale, che offre una serie di funzionalità di modifica basate sull’AI. Fino a questo momento, però, non era ancora possibile capovolgere immagini e video orizzontalmente, ma a quanto pare le cose stanno per cambiare. La piattaforma sta infatti ottenendo un nuovo pulsante che consente proprio l’operazione in questione.

Google Foto permette di capovolgere orizzontalmente foto e video

Da tenere presente che la funzione è attualmente in fase di lancio, risultando disponibile solo per alcuni utenti selezionati, per cui non è ancora fruibile da tutti. Inoltre, è stata implementata solo su Android. Si prevede che la funzione arriverà gradualmente come aggiornamento lato server, motivo per cui potrebbe essere resa accessibile a un maggior numero di utilizzatori nel corso dei prossimi giorni.

Gli utenti che non hanno ricevuto la funzione vedranno quindi una nuova opzione tra gli strumenti di modifica di Google Foto per capovolgere le immagini orizzontalmente, insieme alle opzioni per ruotare, ridimensionare e migliorare le proporzioni dei contenuti.

Dopo aver capovoltato l’immagine o il video, è possibile salvarlo come copia, in modo tale che il contenuto originale resti inalterato.

La nuova funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile se è stato scattato un selfie o un video utilizzando la fotocamera frontale dello smartphone e, come spesso accade, si è dimenticato di abilitare l’opzione specchio nell’app della fotocamera del dispositivo.

Fino ad ora, Google consentiva nella sua app solo di ritagliare, ruotare o regolare le proporzioni delle immagini, rendendo la funzione di capovolgimento una delle poche opzioni di base che mancavano.