TikTok trasforma le foto in video con AI Alive

TikTok lancia il primo strumento AI per trasformare le foto in video. Si chiama “AI Alive” e sicuramente, farà strage di cuori. Accessibile solo tramite la Story Camera di TikTok, questa funzione utilizza l’intelligenza artificiale per creare video brevi partendo da immagini statiche, aggiungendo movimenti fluidi, effetti visivi e filtri creativi.

TikTok AI Alive per creare video da immagini statiche

Immaginiamo una foto di un cielo nuvoloso e il mare. Con TikTok AI Alive, quell’immagine potrebbe trasformarsi in un video dove il cielo cambia gradualmente colore, le nuvole iniziano a spostarsi e si sente il suono delle onde che si infrangono sulla riva. O si potrebbe animare un selfie di gruppo. Le espressioni e i gesti prendono vita per diventare un ricordo assolutamente vivido.

Per creare un video AI Alive, basta aprire la Story Camera e toccare il pulsante blu “+” in alto nella pagina Inbox o Profilo. Da lì, si può scegliere una foto dall’Album delle Storie. L’icona AI Alive apparirà sulla barra degli strumenti laterale destra nella pagina di modifica della foto. Su TikTok esiste già un generatore di immagini AI basato su testo, e anche Instagram e Snapchat oramai offrono le stesse funzioni. Ma la piattaforma cinese è sempre un passo avanti.

L’etichetta AI e i controlli di moderazione

Le Storie create con AI Alive avranno un’etichetta visibile che avverte gli spettatori che quel contenuto è stato creato con l’intelligenza artificiale. Anche se il video viene scaricato e condiviso al di fuori di TikTok, continuerà a portare con sé una sorta di firma digitale invisibile, ovvero i metadati C2PA.

TikTok prende la sicurezza molto sul serio (soprattutto ora che vive nel limbo). Le foto caricate, il prompt di generazione AI e il video stesso saranno esaminati prima ancora che il creator possa metterci le mani. Inoltre, TikTok effettuerà un controllo di sicurezza finale anche dopo che il creator ha condiviso una Storia AI Alive. Gli utenti, naturalmente, possono sempre segnalare i video che ritengono inopportuni.