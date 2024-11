Instagram, in arrivo le foto profilo generate con l'AI

Instagram sta lavorando a una nuova funzione che permetterà di trasformare la foto profilo in una versione artistica generata dall’intelligenza artificiale. Niente più foto imbarazzanti o selfie venuti male, ora si potrà sfoggiare un avatar stiloso senza muovere un dito!

Instagram testa una nuova funzione per generare foto profilo con l’AI

Il ricercatore di app Alessandro Paluzzi, un vero segugio quando si tratta di scovare le novità nelle app, ha scoperto che per creare il proprio avatar AI basterà andare sulla pagina del profilo, cliccare su “Modifica profilo” e poi su “Modifica immagine”. E il gioco è fatto, apparirà l’opzione “Crea un’immagine profilo AI” che farà tutto il lavoro sporco al posto nostro, senza dover ricorrere per forza a un’app di terze parti.

#Instagram is working on the ability to create an #AI profile picture 👀 pic.twitter.com/yFIRujk1GS — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 11, 2024

Sebbene si tratti di una nuova opzione per gli utenti di Instagram, altre applicazioni di social media come Snapchat e TikTok offrono già opzioni simili, rispettivamente con Dreams e AI Avatar. Anche Facebook, l’app di sistema di Instagram, sta testando una funzione di generazione dell’immagine del profilo basata sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, mentre Facebook deve ancora rilasciare la funzione sulla piattaforma, sembra che Instagram sia arrivata prima.

Le altre novità di Instagram

Questa non è l’unica funzione attualmente in fase di sviluppo da parte di Instagram. Recentemente è stato rilevato che la piattaforma di social media sta lavorando per consentire ai creatori di contenuti di filtrare i messaggi diretti in base ad account verificati, aziende, creatori e abbonati. In questo modo, gestire la posta sarà più semplice o almeno si spera!