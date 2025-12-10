Google Foto, nuovo editor con musica e testo come CapCut

Google Foto sta diventando un editor video. O meglio, sta cercando di diventare CapCut, l’app di editing che ha conquistato TikTok e Instagram con la sua interfaccia semplice e i suoi template pronti all’uso. L’app di Google su Android e iOS sta subendo una revisione completa con un editor ridisegnato, modelli per reel con momenti salienti, opzioni per testo personalizzato e musica. Tutto quello che serve per trasformare le foto delle vacanze in contenuti da social media.

Nuovo editor Google Foto con timeline, testo e musica

Un tempo Google Foto era un posto dove archiviare ricordi. Ora vuole diventare il luogo dove trasformi quei ricordi in clip da 15 secondi con musica trap e scritte che appaiono a ritmo.

I reel dei momenti salienti esistevano già su Google Foto. La funzione permetteva di prendere foto e video selezionati e di montarli automaticamente in un semplice mashup. La nuova versione aggiunge modelli a tema con musica e sovrapposizioni di testo integrate che si sincronizzano automaticamente con i propri contenuti.

Google, in pratica, ha copiato le app di editing video più popolari. I nuovi modelli a tema sono gli stessi che si vedono ovunque sui social: transizioni perfettamente sincronizzate con la musica, testi che compaiono e scompaiono seguendo il ritmo, effetti dall’aspetto professionale che in realtà sono solo template preimpostati. La versione precedente dei momenti salienti era minimal e molto semplice da usare. Forse troppo semplice. Adesso invece è più coinvolgente.

Un dettaglio importante, le sovrapposizioni di testo personalizzate saranno disponibili solo su Android. Gli utenti iOS dovranno aspettare o continuare a usare app di terze parti. Una scelta curiosa considerando che iPhone è la piattaforma dove la gente passa più tempo a editare video per social.

Timeline universale

Google ha rinnovato l’editor video con un nuovo design che presenta una timeline universale dove è possibile tagliare e riorganizzare le clip. Esattamente come l’interfaccia di CapCut. E di Instagram. E di praticamente ogni app di editing video moderna. La timeline è diventata lo standard de facto, e Google finalmente si adegua.

La timeline universale permette di vedere tutte le clip in sequenza, trascinarle, tagliarle, riorganizzarle. Un’interfaccia che ha senso per chi edita video, ma che aggiunge complessità a un’app nata principalmente per archiviare foto. Google Foto sta diventando due cose contemporaneamente: un archivio passivo e uno strumento attivo di creazione contenuti. E non sempre questi due ruoli convivono bene.

Testo e musica personalizzati

L’editor introduce anche opzioni per aggiungere testo e musica personalizzati ai video. È possibile scegliere font, colori, posizioni per il testo. E musica dalla libreria di Google Foto, con un’interfaccia rinnovata per navigare tra i brani.

Disponibilità

L’editor video migliorato e l’opzione per aggiungere testo personalizzato ai video sono già disponibili. Le altre funzionalità, inclusi i nuovi modelli per i reel dei momenti salienti, sono in fase di roll out graduale.