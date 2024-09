Google Foto: ricerca di foto e video potenziata

Google è costantemente impegnata nel cercare di migliorare i suoi servizi e le sue app, in special modo sul fronte mobile. A tal riguardo, contestualmente all’implementazione della nuova funzione Ask Photos basata sull’AI, nelle sorse ore ha annunciato di aver ottimizzato la funzionalità di ricerca di Google Foto su smartphone e tablet.

Google Foto: la ricerca dei contenuti diventa ancora più potente

Avere molteplici contenuti nella libreria di Google Foto, cosa comune ai più, può rappresentare una complicazione quando si è alla ricerca di una foto o di un video specifico. Da sempre “big G” ha offerto ai suoi utenti uno strumento di ricerca delle immagini e dei video, ma con l’ultimo aggiornamento dell’app tale tool diventa decisamente più potente.

Andando più in dettaglio, il nuovo strumento per la ricerca di Google Foto accetta l’inserimento di richieste molto specifiche, per consentire l’individuazione immediata dei contenuti cercati.

In questo modo, diventa possibile richiedere allo strumento di ricerca di trovare immagini o video di una specifica persona mentre fa una determinata cosa.

Inoltre, nel caso in cui fosse stato attivato il sistema per la catalogazione delle immagini in base ai nomi delle persone, Google Foto riuscirà a interpretare correttamente anche il nome della persona, associandolo al suo volto, a patto che abbiate abilitato la catalogazione delle immagini in base ai nomi delle persone.

Unitamente a quanto già indicato, sarà possibile ordinare i risultati della ricerca per data o per pertinenza.

Le novità in questione sono attualmente in fase di rollout a tutti gli utenti che usano Google Foto in inglese, sia su Android che su iOS/iPadOS. Nelle altre lingue verrà reso disponibile nelle settimane a venire.