Google Gemini ora disponibile senza fare il login

Per Big G è un periodo di grandi cambiamenti. Sta mandando in pensione Google Assistant per sostituirlo con Gemini (una volta completata la transizione, Google rimuoverà l’app dal Play Store e la renderà inaccessibile sui dispositivi), e ha aggiunto 2 funzioni nuove di zecca: Canvas, per editare e scrivere su documenti o codice in tempo reale, e Audio Overviews, per trasformare i documenti in podcast.

Ma non è tutto. Ora si può usare Gemini senza dover accedere con il proprio account Google. Niente più restrizioni, niente più login. Gemini vuole essere democratico e alla portata di tutti al 100%.

Ora si può usare Gemini di Google senza account

Per i tipi più riservati, arriva anche la modalità Incognito, per usare Gemini non solo senza loggarsi, ma anche senza rivelare la propria identità. Ora, quando si apre il sito gemini.google.com, ci si trova subito di fronte all’interfaccia della chat, senza passare per la vecchia pagina di benvenuto. Prima, compariva un semplice saluto personalizzato, come “Ciao (nome)”, ma ora Google ha optato per un’introduzione più formale: “Incontra Gemini, il tuo assistente AI personale”. Un tocco decisamente più british…

I limiti dell’accesso a Gemini senza account

Chi non accedere con il proprio account però, dovrà accontentarsi del modello base Gemini 2.0 Flash. Per accedere ai modelli più evoluti, come 2.0 Flash Thinking o Deep Research, si dovrà pur sempre fare il login. Inoltre, se si vuole caricare file, documenti o accedere alla cronologia delle chat, sarà comunque necessario accedere con il proprio account Google. E purtroppo, l’app Android richiede ancora il login.