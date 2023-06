Google Home: nuovo editor script migliora automazioni

In aggiunta ai nuovi strumenti IA per le pubblicità online, Google nella giornata di oggi, 14 giugno 2023, conferma il lancio dello strumento Script Editor per potenziare le automazioni di Google Home. Disponibile già da oggi per chi ha accesso all’anteprima pubblica dell’app per la domotica, l’editor permette di combinare più attività al fine di automatizzarle una volta registrato un singolo prompt.

Google Home si potenzia con Script Editor

Le case intelligenti diventano ancora più ottimizzate grazie allo Script Editor, che include opzioni più avanzate per le automazioni rispetto a quelle ora disponibili all’interno di Google Home. Oltre a consentire più azioni e avvii contemporanei di luci, speaker, meccanismi di chiusura delle porte e molto altro, aggiunge condizioni più avanzate che permettono di mantenere attive determinate attività solo sotto certe condizioni. Ad esempio, con la TV accesa in una determinata fascia oraria si possono tenere accese alcune luci; dopodiché, si spengono automaticamente.

Questo potente strumento permette, come affermato dal direttore della gestione dei prodotti di Google Home Anish Kattukaran, di accedere a “più di 100 nuove funzionalità e capacità perfette per ogni contesto domestico”, gestibili facilmente tramite app iOS e Android o interfaccia web.

Google ha peraltro già fornito in anticipo, come dimostrazione, alcune automazioni di esempio:

Le luci rosse e blu lampeggiano quando viene attivato un rilevatore di fumo

Chiudi le tende in base alla luminosità di una stanza

Abbassa le luci e chiudi le persiane quando la TV del soggiorno è accesa dopo il tramonto

Se dentro fa caldo, chiudi le tende, accendi i ventilatori e regola il termostato

Quando viene premuto il campanello, le luci nella stanza in cui le persone si trovano lampeggiano

Questa serie di offerte risulterà indubbiamente di gradimento per la maggior parte di coloro che dispongono di una casa intelligente ricca di accessori e dispositivi collegati tramite Google Home. Il rilascio stabile, però, avverrà soltanto dopo alcune settimane di prova nella build di anteprima della detta app.