Google Home Speaker con audio a 360 gradi in arrivo l'1 ottobre

Durante l’evento Made by Google di agosto, quello in cui sono stati presentati i nuovi smartphone Pixel 10, il gruppo di Mountain View ha brevemente mostrato anche un altoparlante mai visto prima: con tutta probabilità si chiama Google Home Speaker e sarà annunciato in via ufficiale l’1 ottobre. Un’indizio concreto è appena stato scovato dalla redazione del sito 9to5Google.

Cosa sappiamo sul nuovo Google Home Speaker

Come spesso accade, è stata decisiva l’analisi del codice dell’applicazione Google Home, più precisamente della versione 3.41 appena pubblicata per Android. Questo il riferimento diretto trovato al suo interno, che anticipa la dotazione dell’audio a 360 gradi.

Goditi l’audio a 360 gradi sull’altoparlante Google Home e il video 2K sulle nuove Nest Cam e sui nuovi campanelli, progettati per aiutarti a ottenere il massimo da Gemini for Home.

Nell’immagine qui sopra e in quella di copertina che apre l’articolo è possibile vedere il design, diverso rispetto a quello dei modelli Nest Audio e Nest Mini oggi in vendita. In un certo senso, somiglia a un HomePod di Apple.

Arriveranno dunque anche nuovi prodotti per la sicurezza della casa, incluse Nest Cam per la videosorveglianza con sensori in alta definizione e campanelli smart. Non poteva mancare un accenno all’ormai onnipresente intelligenza artificiale di Gemini.

Un’altra novità prevista è quella che cambierà il nome di Nest Aware, l’abbonamento che permette di caricare le registrazioni delle telecamere sul cloud: si chiamerà Google Home Premium. Tra le sue funzionalità premium troveranno posto l’AI di Gemini e la descrizione di eventi e notifiche gestita dagli algoritmi. È inoltre previsto un restyling dell’app Google Home con supporto a comandi più semplici e intuitivi.

bigG è quindi pronta a rinnovare il suo catalogo di prodotti per la casa, rimasto fermo a lungo. L’appuntamento è fissato per l’1 ottobre. Pubblicheremo nuove informazioni appena disponibili.