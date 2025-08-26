Novità per Google Home e nuovi dispositivi in arrivo

L’azienda di Mountain View ha annunciato un importante aggiornamento per l’app Google Home. Gli utenti troveranno diversi miglioramenti per la gestione delle videocamere che riguardano anteprime, gesture, notifiche e prestazioni. Google ha recentemente comunicato che Gemini diventerà l’assistente predefinito. Nelle prossime settimane dovrebbero essere annunciati almeno quattro nuovi dispositivi.

Aggiornamento per l’app Google Home

La nuova versione dell’app Google Home visualizza ora l’anteprima di uno snapshot dal precedente live view. Ciò permette di identificare subito la videocamera senza attendere il caricamento della ripresa live. Sono inoltre disponibili nuove gesture che evitano tap multipli. Con uno swipe verso destra o sinistra si passa dalla timeline all’elenco degli eventi e viceversa.

Uno swipe verso il basso sulla barra di controllo espande o riduce la finestra del player, mentre uno swipe verso il basso sul player chiude la videocamera. Ora tutte le notifiche degli eventi della videocamera includono una miniatura statica insieme ad un’ampia anteprima animata dell’evento.

Google ha inoltre apportato miglioramenti in termini di prestazioni durante lo streaming live, quindi ci saranno meno errori del tipo “video non disponibile” o “videocamera non disponibile“. Nel post sul blog ufficiale sono anche elencate le novità introdotte nelle precedenti settimane.

Quattro nuovi dispositivi

Android Headlines ha scoperto che Google annuncerà presto quattro nuovi dispositivi. Il primo sarà Google Home Speaker. Supporterà ovviamente Gemini e Gemini Live, oltre alla funzionalità Sound Sensing che può rilevare determinati rumori, come vetri che si rompono e allarmi che suonano.

Altre due dispositivi sono Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor di terza e seconda generazione. Entrambe le videocamere supportano la registrazione a risoluzione 2K, zoom fino a 6x (digitale) e salvataggio locale fino ad un ora di video. È previsto infine il lancio del Nest Doorbell di terza generazione.