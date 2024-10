Google Home: stanno per arrivare i presets

L’app Google Home per Android potrebbe presto andare incontro a un piccolo, ma decisamente interessante aggiornamento, grazie a cui potrebbe essere implementata la possibilità di usare dei presets.

Google Home: presets per luminosità e colori in arrivo

Andando più in dettaglio, un nuovo teardown del pacchetto APK della versione 3.24.1.4 dell’app Google Home rileva alcune righe di codice che suggeriscono appunto l’implementazione dei preset. In base al codice, l’app dovrebbe permettere agli utenti di creare più preset con diversi valori di luminosità per ciascun colore e impostarli anche tramite automazione o comandi vocali.

Di seguito il codice game-changer:

Add brightness

Add preset

Each preset needs a unique name

Edit preset

Cancel

Save

Preset name

Delete

Edit

Diversamente da altre soluzioni pensate per la gestione della smart home, quella di Google ha ancora delle imperfezioni, in particolare per quel che concerne i presets: dopo aver regolato intensità e/o colore delle luci, non è possibile salvare le impostazioni per poterne fruire nuovamente rapidamente in un secondo momento, costringendo l’utente a dover agire manualmente ogni volta. Questa situazione, però, è a quanto pare destinata a cambiare.

Da tenere presente che la funzionalità sarebbe attualmente in fase di sviluppo e al momento ancora nessuno è riuscito ad attivarla. Ad ogni modo, Google non ha fornito ancora alcuna informazione ufficiale al riguardo, motivo per cui non è dato sapere quando potrebbe avvenire la diffusione su larga scala.

Ricordiamo che recentemente “big G”ha anche provveduto a rendere la sua app accessibile agli sviluppatori, permettendo a tutti di creare app Android e iOS/iPadOS per sfruttare gli oltre 600 milioni di dispositivi.