 Google Home supporta i pulsanti smart programmabili, era ora
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Home supporta i pulsanti smart programmabili, era ora

Google Home supporta i pulsanti programmabili. L'app riconosce la pressione singola, multipla, prolungata sugli interruttori smart.
Google Home supporta i pulsanti smart programmabili, era ora
Informatica App e Software
Google Home supporta i pulsanti programmabili. L'app riconosce la pressione singola, multipla, prolungata sugli interruttori smart.
ChatGPT

Ci sono voluti anni, ma finalmente Google ha rilasciato un aggiornamento che introduce il supporto per i pulsanti programmabili nelle automazioni di Home. Ora l’app sa distinguere la pressione singola, multipla, prolungata e persino il rilascio dopo una pressione prolungata sugli interruttori smart.

Automazioni Google Home: arrivano i pulsanti smart programmabili

L’aggiornamento non si limita ai pulsanti, porta con sé una serie di nuovi starter e condizioni che rendono le automazioni di Google Home decisamente più flessibili e utili di prima. Ecco cosa è stato aggiunto:

  • Umidità: ora è possibile creare automazioni basate sul raggiungimento di un livello specifico di umidità. Tipo quando l’umidità supera il 70%, accendi il deumidificatore. Finalmente un modo sensato per gestire l’umidità domestica senza dover controllare manualmente sensori e dispositivi.
  • Robot aspirapolvere – aggancio alla base: si possono impostare azioni che partono quando il robot torna alla sua base dopo aver pulito. Ad esempio, Quando Roomba torna alla base, spegni le luci del soggiorno.
  • Stato della batteria: monitora la carica dei dispositivi e crea automazioni basate su quello. È utile se si hanno dispositivi che devono restare sempre carichi o se si vuole ricevere le notifiche quando qualcosa ha bisogno di essere ricaricato.
  • Pressione di interruttori o pulsanti: la star di questo aggiornamento. Pressione singola, multipla, prolungata, rilascio dopo pressione prolungata. Un singolo pulsante può ora controllare quattro azioni diverse.
  • Stati binari: per dispositivi che hanno due stati, cioè aperto/chiuso, contatto/nessun contatto, congelamento/non congelamento, perdita/nessuna perdita. Può servire per i sensori di finestre, porte, frigoriferi, perdite d’acqua.

E c’è una nuova azione, la possibilità di impostare una luce smart su un colore o una temperatura di colore specifica direttamente dalle automazioni. Prima si doveva aprire l’app ogni volta. Ora si cre una routine e la luce si regola da sola.

Le telecamere che finalmente mostrano i video

Google ha finalmente corretto il bug del video non disponibile delle telecamere Nest. Il messaggio di errore compariva quando si apriva l’app da una notifica o si cliccava su un evento recente, ora dovrebbe verificarsi molto meno spesso.

Il ritorno del marchio Google Home?

E poi c’è la ciliegina sulla torta, un nuovo smart speaker in arrivo. Google sta per lanciare un dispositivo che riporta in vita il marchio “Google Home”, quasi abbandonato nel 2019 quando l’azienda aveva deciso che Nest fosse il brand giusto per tutto ciò che riguarda la casa smart.

Il nuovo altoparlante ha un design ovale con audio a 360 gradi. Può essere raggruppato con altri speaker Nest e Home per creare un sistema multi-room. E introduce la possibilità di accoppiare due unità a un Google TV Streamer per ottenere audio surround spaziale.

Non è chiaro se questo significhi che Google sta davvero rilasciando il marchio Home o se è solo un esperimento. Ma considerando che hanno appena risolto una serie di problemi fastidiosi dell’app e aggiunto funzionalità che gli utenti chiedevano da anni, forse è il segnale che l’azienda sta finalmente prestando attenzione al suo ecosistema smart home.

Fonte: Google

Pubblicato il 4 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

San Valentino: sconti su Windows 11 e Office con licenze originali a vita

San Valentino: sconti su Windows 11 e Office con licenze originali a vita
Google Meet funziona con Microsoft Teams, arriva l'interoperabilità

Google Meet funziona con Microsoft Teams, arriva l'interoperabilità
Hanno vinto gli utenti: Adobe Animate rimarrà

Hanno vinto gli utenti: Adobe Animate rimarrà
Google Home risolve il bug delle telecamere, era ora!

Google Home risolve il bug delle telecamere, era ora!
San Valentino: sconti su Windows 11 e Office con licenze originali a vita

San Valentino: sconti su Windows 11 e Office con licenze originali a vita
Google Meet funziona con Microsoft Teams, arriva l'interoperabilità

Google Meet funziona con Microsoft Teams, arriva l'interoperabilità
Hanno vinto gli utenti: Adobe Animate rimarrà

Hanno vinto gli utenti: Adobe Animate rimarrà
Google Home risolve il bug delle telecamere, era ora!

Google Home risolve il bug delle telecamere, era ora!
Tiziana Foglio
Pubblicato il
4 feb 2026
Link copiato negli appunti