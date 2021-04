Google I/O 2021: annunci importanti, parola di Sundar Pichai

Reduce da una trimestrale da record, Google e la parent company Alphabet approcciano il mese di maggio come quello ideale per svelare importanti novità: il palcoscenico sarà quello di I/O 2021, in scena dal 18 al 20. L’evento è da sempre principalmente rivolto alla community di sviluppatori, ma ha negli anni riservato diverse sorprese.

I/O 2021: il CEO promette importanti novità

A parlarne è stato il numero uno di Mountain View, il CEO Sundar Pichai, discutendo dei risultati finanziari registrati nell’ultimo periodo. Senza scendere nei dettagli, ha anticipato l’arrivo di “significativi aggiornamenti ai prodotti e annunci importanti”. A cosa si è riferito? Quasi certa la conferma della beta per il sistema operativo Android 12. Non è da escludere nemmeno il debutto di novità per la piattaforma Foto, alla vigilia della scadenza che a giugno renderà il servizio a pagamento per una fetta importante di utenti (le alternative non mancano).

Considerata l’acquisizione di Fitbit da poco definitivamente finalizzata potrebbero poi emergere dettagli anche sul fronte dei dispositivi indossabili, forse utili per capire il futuro del progetto Wear OS. Tutto questo senza dimenticare quello che da sempre è per bigG la principale fonte di business e profitti, il motore di ricerca.

Lo scorso anno l’evento non è andato in scena, causa pandemia. Quest’anno il gruppo ha invece scelto di organizzarlo con una formula 100% digitali, strutturata da sessioni trasmesse in streaming e accessibili da chiunque, in modo totalmente gratuito.