Dopo un anno di stop forzato causa pandemia, l’appuntamento annuale organizzato da Google e dedicato al mondo degli sviluppatori sta per tornare: I/O 2021 andrò in scena dal 18 al 20 maggio e sarà un evento solo online come purtroppo ancora impone il periodo. Tutti potranno assistervi, da remoto e in forma totalmente gratuita.

Google I/O 2021, solo online dal 18 al 20 maggio

L’agenda completa sarà messa a disposizione entro la fine del mese. Si tratterà come sempre dell’occasione per dare uno sguardo in anteprima alle novità che interesseranno l’ecosistema di prodotti, servizi e piattaforme controllato dal gruppo di Mountain View, con un’attenzione particolare a quelle destinate al motore di ricerca, alle prossime evoluzioni di Android e all’ambito cloud. Per le registrazioni e altri dettagli è possibile far riferimento fin da subito alle pagine del sito ufficiale.

Come ormai da tradizione, l’annuncio delle date di I/O è accompagnato da un enigma, un puzzle da risolvere sempre legato al mondo della programmazione. A questo giro bisogna fare i conti con una scheda perforata (e non solo). Chi vuole cimentarsi può fare un tentativo. In caso di difficoltà è possibile ricorrere alla soluzione.

I/O andrà in scena con una settimana esatta di anticipo rispetto all’edizione 2021 di Microsoft Build, in programma dal 25 al 27 maggio. Più avanti invece l’appuntamento con il mondo Apple e con la WWDC21 prevista dal 7 all’11 giugno. Anche in questi casi si tratta di eventi organizzati esclusivamente online.