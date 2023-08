Google Keep da oggi supporta la formattazione dei testi

Una delle applicazioni più utilizzate al mondo per prendere note rapidamente e salvare qualche appunto sul proprio smartphone è Google Keep. Disponibile gratuitamente per chiunque sia in possesso di un account Gmail, tale servizio è una certezza su browser web da PC e su Android con la sua app ufficiale. Ebbene, in queste ore sta migliorando sensibilmente grazie alla diffusione stabile di una funzionalità in fase di test da oltre un anno. Di cosa si tratta? Della possibilità di formattare il testo come meglio si desideri!

Google Keep ora supporta la formattazione del testo

Come notato dal rinomato giornalista Mishaal Rahman e mostrato su X, Google Keep con il passaggio alla versione 5.23.322.05 ottiene formalmente il supporto alla formattazione del testo. All’installazione dell’aggiornamento, il sistema mostrerà alla prima apertura l’avviso “Formatta il tuo testo in nuove note”, spiegando che da oggi e nel corso delle prossime settimane avverrà il rilascio della funzionalità a livello internazionale.

Google Keep is FINALLY rolling out text formatting support! I just updated the Google Keep Android app to version 5.23.322.05 and got the feature. It seems the feature is slowly rolling out to some users. Let me know if text formatting is enabled for you! pic.twitter.com/PB0jmCZ0XH — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 18, 2023

Ma cosa porta esattamente la formattazione dei testi? Molto semplicemente, permette di applicare vari tipi di intestazione (H1 e H2, ad esempio), di impostare una parola o una frase in grassetto, corsivo, sottolineato e barrato. Si tratta di funzionalità standardizzate anche dalla tastiera Gboard su Android, ma finora incompatibili con Google Keep nello specifico.

La funzionalità diventerà disponibile nel corso dei prossimi giorni esclusivamente per le nuove note. Quelle esistenti, dunque, dovranno essere “aggiornate” copiando il contenuto su nuovi fogli di Google Keep.