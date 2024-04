Google lancia nuova funzione di ricerca per i numeri sconosciuti

Google sta sviluppando una funzione tanto semplice quanto utile: la possibilità di cercare un numero di telefono che ha appena chiamato, direttamente dalla schermata delle chiamate recenti. Stupisce il fatto che questa funzionalità non sia già presente da un decennio nelle nostre vite.

Il nuovo pulsante “Cerca” nella versione beta dell’app Google Telefono

L’utente X AssembleDebug ha segnalato a PiunikaWeb la presenza di un nuovo pulsante “Cerca” nella versione beta dell’app Google Telefono. Toccando questo pulsante, appare una ricerca su Google con il numero già inserito, semplificando notevolmente il processo di identificazione delle chiamate sconosciute.

Sebbene l’app Google Telefono sia predefinita per i telefoni Pixel, gli altri possessori di dispositivi Android possono scaricarla. Il nuovo pulsante di ricerca si affianca ad altre opzioni, come “Blocca” e “Cronologia”, visibili quando si tocca una chiamata recente nell’app Telefono.

La necessità di una funzione di ricerca per contrastare lo spam telefonico

In un’epoca in cui tanto spam proviene da numeri di telefono contraffatti che sembrano chiamate locali, la nuova funzione di ricerca sviluppata da Big G arriva con almeno 5 anni di ritardo. Molti utenti, infatti, devono ancora ricorrere al fastidioso processo di copiare e incollare i numeri misteriosi in una ricerca su Google, specialmente quando lo stesso numero chiama ripetutamente. Questa novità risolve finalmente un problema diffuso.

I riepiloghi delle e-mail con Gemini

AssembleDebug ha scoperto anche che Google sta lavorando per integrare i riepiloghi delle e-mail con Gemini nella versione Android dell’app Gmail. Nello screenshot condiviso, si può notare un pulsante appena sotto l’oggetto di un’e-mail che, una volta toccato, dovrebbe fornire un riepilogo del contenuto. Tuttavia, al momento, il pulsante non è ancora funzionante.

Attualmente, l’app Google Gemini può riassumere le e-mail per gli utenti in possesso di un account Google Workspace. Sarebbe decisamente più comodo se questa funzionalità fosse integrata direttamente in Gmail, come già avviene nella versione web.