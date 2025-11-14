Google lancia scheda dedicata alle immagini che ispirano

Google ha appena lanciato una nuova icona “Immagini” nella parte inferiore dell’app di ricerca Google per iOS e Android, che mostrerà immagini personalizzate in base agli interessi dell’utente. Un tentativo neanche troppo velato di rubare utenti a Pinterest, Instagram e chiunque altro si occupi di far sognare la gente con foto di viaggi impossibili e cucine perfette.

Google trasforma la ricerca in ispirazione visiva, ecco la nuova scheda

Le immagini saranno aggiornate quotidianamente. La funzione offrirà agli utenti un modo per organizzare le loro idee creative o trovare ispirazione visiva per cose come pianificare un viaggio, organizzare una festa, decorare il proprio appartamento o scoprire nuove tendenze di moda. Questi casi d’uso, ovviamente, sono anche tra i motivi principali per cui gli utenti si rivolgono a Pinterest e ad altre app social, come Instagram.

Gli utenti potranno sfogliare le immagini nella nuova scheda, cercare altre immagini e salvare quelle che preferiscono nelle loro raccolte. Tutto molto comodo, tutto molto familiare , soprattutto per chi è abituato a Pinterest. La differenza? Questa volta è Big G a proporlo, con tutta la potenza del suo algoritmo di personalizzazione dietro.

Aumentare il coinvolgimento (e gli spazi per gli annunci)

Con questa aggiunta, Google spera probabilmente di aumentare il coinvolgimento degli utenti con la sua app, soprattutto considerando che le aziende di intelligenza artificiale stanno erodendo il suo business della ricerca e della pubblicità. ChatGPT, Perplexity e gli altri stanno rosicchiando fette di mercato, e Google deve trovare modi per tenere gli utenti incollati alla sua app invece che andarsene altrove.

Ma forse ancora più importante è il fatto che questa funzione offre a Google un nuovo spazio all’interno della sua popolare app di ricerca dove poter pubblicare annunci pubblicitari.

Disponibile solo negli Stati Uniti, per ora

Google afferma che la nuova scheda immagini nell’app Ricerca sarà disponibile nelle prossime settimane su iOS e Android negli Stati Uniti. Non ha fornito una tempistica per il lancio della funzione a livello globale, il che significa che il resto del mondo dovrà aspettare.