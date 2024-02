Google: login con interfaccia più moderna

Probabilmente non tutti ci avranno fatto caso, ma da qualche tempo a questa parte, ogni volta che si visualizza la pagina per l’accesso al proprio account su Google compare in alto una scritta che avvisa dell’imminente arrivo di una nuova interfaccia più moderna. A quanto pare, il momento dello “svecchiamento” è finalmente giusto.

Google: pagina per l’accesso rinnovata

Nelle scorse ora è infatti stato avviato il rollout della nuova interfaccia per la schermata di login che verrà resa disponibile a tutti gli utenti entro il 4 marzo.

Google spiega che l’aggiornamento riguarda il layout delle pagine di registrazione e accesso con un aspetto più moderno, in linea con il Material Design degli altri nostri prodotti, come ad esempio fatto qualche mese addietro con Google News. La nuova pagina è stata ottimizzata per tutti i tipi di schermo, dunque per computer, smartphone e tablet, andandosi ad adattare automaticamente alle loro dimensioni. La novità verrà applicata sia sulla versione per siti desktop che per quella mobile.

Viene inoltre specificato che si tratta solo ed esclusivamente di una modifica relativa all’impatto visivo e non vi sono cambiamenti in fatto di funzionalità. Tutto, dunque, resta invariato in termini di utilizzo, ma il nuovo aspetto consente di effettuare il login in maniera ben più agevole grazie all’aspetto rinnovato. Ovviamente, non cambiano neppure i dati che vanno inseriti per l’accesso, vale a a dire indirizzo email e password.

Google sottolinea altresì che la nuova pagina di accesso sarà disponibile per tutti i clienti Google Workspace e gli account personali.