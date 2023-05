Google News riceve design Material You: come appare ora

Il linguaggio di progettazione Material You di Google sta arrivando in sempre più servizi della società di Mountain View. Dopo l’approdo su Google Chat, sarà Google News a ottenere gli indicatori a forma di pillola e il tema dinamico che caratterizzano il nuovo design introdotto su dispositivi Android – e non solo. Grazie ai colleghi di PhoneArena possiamo osservare le novità del Material Design 3 per l’aggregatore di notizie proprietario, la cui diffusione rimane ancora molto limitata.

Google News adotta il design Material You

Esattamente come la versione per tablet dell’app Google News, che ha già subito il restyling di Material You, la versione su smartphone riceverà la barra di navigazione contenente i pulsanti Titoli, Edicola, Seguiti e Per te, per facilitare la ricerca di notizie all’interno di un feed ben strutturato. La priorità sarà data alle notizie locali, intervallate dalle news principali nazionali e internazionali, oltre che da molteplici fonti al fine di offrire più prospettive sulla stessa storia. Ogni scheda, dunque, vedrà il consueto design a pillola o rettangolare con angoli arrotondati, proprio come potete vedere nello screenshot sottostante.

Bisogna ricordare, dunque, che le aggiunte di Material You alla versione per smartphone dell’app Google News devono ancora essere diffuse a tutti, e che non v’è alcuna indicazione da parte della società statunitense in merito alle tempistiche di rilascio su scala globale. Inoltre, attualmente su QPR3 Beta 3 potrebbero non esserci ancora tutte le novità che verranno introdotte infine nel servizio.

Nel frattempo, ricordiamo che lo scorso mese anche Google Recorder è passato a Material You.