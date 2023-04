Google Recorder adotta il design Material You su web

Il design Material You ormai è sul mercato dal 2021, quando è stato introdotto assieme ad Android 12 nel contesto del Google I/O 2021. Con il trascorrere degli anni diversi servizi Google hanno ricevuto il restyling avviato dal sistema operativo del robottino verde. L’ultimo a godere di questo trattamento è dunque Google Recorder, il servizio di registrazione e trascrizione di audio accessibile mediante qualsiasi browser Web – ma con dei limiti.

Google Recorder ottiene il design Material You

Il registratore di Big G ora presenta, infatti, lo stile Material You anche nella versione web dell’app, dalla quale è possibile accedere a tutte le registrazioni che vengono effettuate dal proprio dispositivo mobile Android e, naturalmente, risultano sincronizzate con il proprio account Google.

Un’anteprima dell’aggiornamento estetico è visibile nello screenshot sottostante, dove lo stile concepito dei designer della società di Mountain View si mostra chiaramente tra i pulsanti più grandi e dai bordi arrotondati. Semplice, elegante e moderno: questo è Material You anche su Google Recorder!

Non mancano dunque un selettore inedito per ascoltare il contenuto audio e leggere la sua trascrizione, oltre al classico visualizzatore a onde.

Molto probabilmente la maggior parte degli utenti Android non ha nemmeno utilizzato l’app Google Recorder e, per questo, da browser nemmeno riuscirà ad accedere alla nuova interfaccia. Ebbene, bisogna sapere che non si tratta di un’eccezione unica: l’app Registratore è infatti offerta su smartphone Google Pixel dalla terza iterazione in avanti. Ergo, salvo cambiamenti di policy futuri, essa risulterà utilizzabile esclusivamente a coloro che sono in possesso di uno smartphone con il logo della Grande G.