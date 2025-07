Google Drive, arrivano le miniature di anteprima dei video (ma solo per i nuovi contenuti)

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Google Drive permette di vedere cosa succede in un video senza doverlo guardare tutto. Le miniature di anteprima, proprio come quelle di YouTube, sono finalmente arrivate.

Google Drive come YouTube: arrivano le miniature di anteprima dei video

Per attivare la miniatura, basta passare il mouse sulla barra di avanzamento di un video e si vedrà un’anteprima di quello che succede in quel momento. Si può trascinare il cursore (o il dito su mobile) per spostarvi rapidamente attraverso il contenuto, esattamente come si fa su YouTube da più di dieci anni. La funzionalità sembra ovvia, ma inspiegabilmente era assente su Google Drive.

C’è solo un problema. La miniatura di anteprima funziona solo con i video caricati dopo l’introduzione dell’aggiornamento. Tutti quei video accumulato negli anni su Google Drive sono esclusi dalla novità.

Gli utenti di lunga data di Google Drive probabilmente avranno centinaia o migliaia di video nella propria libreria. Google ha scelto di non applicare retroattivamente i video esistenti per generare le miniature, perciò la funzione è inutile per la maggior parte dei contenuti già presenti.

Dal punto di vista tecnico, creare le anteprime per milioni di video già caricati richiederebbe una potenza di calcolo enorme sui server di Google. Quindi la scelta è comprensibile dal punto di vista dei costi. Per chi usa il servizio, meno. L’unica alternativa per sfruttare la nuova funzione, sarebbe quella di caricare tutti i video, una prospettiva poco allettante.

Disponibilità

Google sta distribuendo la funzionalità a tutti gli utenti nei prossimi giorni: account personali, abbonati Google Workspace Individual e clienti Workspace aziendali. Non c’è modo per gli amministratori di disabilitare la funzione, segno che Google la considera sufficientemente stabile e utile.