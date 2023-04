Google Chat passa al design Material You

In seguito all’approdo del design Material You su Google Recorder, lo stesso stile dell’interfaccia firmato dalla Grande G viene implementato all’interno di un’altra applicazione, questa volta accessibile tramite browser Web. Di osa stiamo parlando? Di Google Chat, che riceve per l’esattezza il cosiddetto Material Design 3.

Google Chat riceve Material You

Come riportato dall’azienda di Mountain View, dopo l’annuncio del 2022 di un nuovo look per Gmail e le interfacce inedite per Google Drive, Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni, il design più coerente e migliorato debutta anche sul servizio Google Chat, di cui potete vedere un estratto nello screenshot sottostante.

Tra le novità chiave portate dal Material Design 3 di Google notiamo caratteri inediti, colori, layout, dimensioni dei pannelli aggiornati e altro ancora. In particolar modo, spiccano le modifiche applicate alla porzione superiore dell’app, alla navigazione a sinistra e ai thread.

Questo aggiornamento al servizio sarà disponibile sia per gli abbonamenti a pagamento – ergo Workspace e G Suite -, sia per coloro che possiedono account personali completamente gratuiti. Le tempistiche di rilascio varieranno proprio a seconda di chi possiede l’account iscritto a Workspace/G Suite, in quanti questi riceveranno per primi il restyling di Google Chat. Si tratta, comunque, di una distribuzione che richiederà al massimo qualche settimana per raggiungere gli utenti in tutto il mondo.

