Google Maps per Android: nuova interfaccia più leggera e intuitiva

Google Maps, una delle applicazioni di navigazione più popolari, continua a innovare per soddisfare le esigenze dei suoi utenti. Di recente ha integrato funzioni come un tachimetro in tempo reale per iOS e Apple CarPlay, oltre a un aiuto per localizzare le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Quest’anno Google ha deciso di riprogettare l’interfaccia dell’app per renderla più intuitiva e visivamente accattivante.

La nuova interfaccia incentrata sull’interattività delle mappe

La nuova interfaccia di Google Maps per Android è caratterizzata da schede con angoli arrotondati che visualizzano la mappa sullo sfondo. Questo design preserva il contesto visivo durante la navigazione dell’applicazione. Gli utenti possono chiudere le schede premendo un pulsante x o trascinandole dai bordi, ma non possono più trascinare verso l’alto la barra di ricerca per visualizzare la mappa.

Questa riprogettazione mira a rendere l’applicazione più moderna e accessibile, enfatizzando al contempo la mappa come elemento centrale.

Google Maps ha ora un’interfaccia più pulita e funzionale

Anche la ricerca di indicazioni stradali è stata migliorata. Sebbene l’interfaccia iniziale per l’inserimento di un indirizzo sia rimasta invariata, una volta inserito vengono visualizzati solo i punti di partenza e di arrivo nella parte superiore dello schermo. Il cambio di modalità di trasporto è stato spostato in basso per una migliore accessibilità.

La nuova versione fa ampio uso di schede per semplificare la navigazione. Ad esempio, sarà possibile passare facilmente da una modalità di trasporto all’altra, come l’auto, i mezzi pubblici o gli spostamenti a piedi, semplicemente toccando le icone nella parte inferiore dello schermo.

La nuova interfaccia di Google Maps in fase di roll out

Queste modifiche sono state testate a febbraio, ma Google ha dovuto perfezionarle prima di diffonderle su larga scala. Dopo una nuova fase di test a maggio, la riprogettazione è ora ampiamente disponibile nella versione stabile di Google Maps 11.136.x per Android. Purtroppo l’aggiornamento non è ancora disponibile su iOS, ma dovrebbe esserlo presto.