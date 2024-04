Google Maps: IA per la ricarica delle auto elettriche

L’adozione su larga scala delle auto elettriche può essere aiutata dalla diffusione delle stazioni e delle colonnine per la loro ricarica: alcune nuove funzionalità appena annunciate per Google Maps sono dedicate proprio a questo. E, come si può immaginare considerando il trend attuale, fanno leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Auto elettriche e ricarica: ci pensa l’IA di Google Maps

Gli algoritmi entrano in gioco con il compito di generare un riassunto delle recensioni scritte dagli utenti in merito, così da fornire a chi è interessato indicazioni più precise per raggiungere, ad esempio, i punti situati all’interno di parcheggi al chiuso oppure quelli più difficili da trovare in altro modo.

Gli utenti di Google Maps che effettuano una sosta presso le stazioni per la ricarica delle auto elettriche vedranno poi comparire un numero più elevato di richieste per condividere i loro pareri. Si tratta di schermate che chiedono di assegnare un voto all’esperienza, di inserire una descrizione e dettagli a proposito, tra le altre cose, del tipo di tecnologia in dotazione alla colonnina. Saranno tenuti in considerazione anche i feedback relativi ai tempi di attesa, talvolta elevati nelle zone più trafficate.

Ci sono altre due novità su questo fronte, appena presentate da bigG. La prima è quella che introdurrà le stesse informazioni aggiornate in tempo reale sui software di infotainment preinstallati sui veicoli, ad esempio quelli di Volvo e Polestar che integrano la versione nativa dell’applicazione. La seconda, invece, terrà conto della disponibilità delle stazioni di ricarica quando si effettua la ricerca di un posto in cui fermarsi a dormire durante un viaggio.

Come sempre accade in questi casi, la distribuzione sarà graduale e servirà del tempo prima che possa raggiungere tutti. In modo non di certo casuale, l’annuncio è giunto a pochi giorni di distanza dalla Giornata della Terra (Earth Day) che si celebrerà il 22 aprile, dedicata proprio al tema della sostenibilità ambientale.