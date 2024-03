Google Maps segnala le entrate degli edifici

Google Maps è indubbiamente uno strumento di inestimabile valore per esplorare il mondo, in special modo per la possibilità di raggiungere zone sconosciute, grazie anche e sopratutto ai tanti miglioramenti e alle nuove funzioni che sono state aggiunte poco alla volta nel corso del tempo, come ad esempio le informazioni relative a meteo e qualità dell’aria di recente implementazione. Ci sono però alcune tipologie di indicazioni che potrebbero essere fornite in maniera ancora migliore, come la segnalazione delle entrate degli edifici. “Big “G di questo ne è consapevole e quanto pare ci sta lavorando.

Google Maps: in arrivo le entrate degli edifici

Stando infatti a quanto riferito dalla redazione di Android Police nelle scorse ore, Google sta testando la segnalazione delle entrate degli edifici. La novità è stata “avvistata” nella versione 11.17.0101 di Google Maps su un Pixel 7A, ma considerando gli sporadici riscontri è probabile che si tratti di un tentativo ancora limitato a pochi utenti, come spesso è solita fare Google quando intenzionata a implementare nuove funzioni nei suoi prodotti.

Vengono mostrate sulla mappa in un’icona circolare bianca con quello che è praticamente il simbolo universale di un’entrata, raffigurante una porta aperta e una freccia che la indica. L’edificio viene evidenziato sulla mappa in rosso, mentre solitamente è dello stesso colore di tutti gli altri.

Da tenere presente che gli edifici compatibili sembrerebbero essere ancora pochi: alcuni negozi e luoghi pubblici in grandi città come New York, Berlino, Las Vegas e San Francisco.

Si tratta di una funzione che potrebbe tornare particolarmente utile in caso di edifici e località molto grandi, in cui arrivare dalla direzione sbagliata può implicare una gran perdita di tempo, oltre che fatica.