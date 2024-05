Google testa la promozione di app Android al di fuori del Play Store

Big G ha presentato un nuovo progetto per promuovere le app Android anche al di fuori del Play Store. L’iniziativa è stata annunciata durante l’edizione 2024 della conferenza Google I/O dedicata agli sviluppatori. L’obiettivo è coinvolgere maggiormente gli utenti sia con le app già installate che con le nuove, creando uno spazio dedicato dove gli sviluppatori possano presentare le proprie app in modo creativo ed efficace.

Per testare questa nuova offerta, Google ha già coinvolto più di 35 partner sviluppatori di alto profilo, tra cui colossi del calibro di Spotify, Pinterest, Tumblr, TikTok e Shopify.

Nuovo SDK Engage per promuovere le app Android

Durante la conferenza Google I/O 2024, l’azienda di Mountain View ha fornito maggiori dettagli sul nuovo SDK per la promozione delle app Android in nuovi spazi al fuori del Play Store, aiutando gli sviluppatori a intercettare gli utenti potenzialmente interessati alle loro app. In questo modo sarà possibile mostrare i contenuti giusti alle persone giuste al momento giusto, massimizzando il coinvolgimento.

Gli sviluppatori che sceglieranno di integrarsi con l’SDK Engage, attualmente disponibile solo su invito, avranno la possibilità di riportare gli utenti nelle loro app mostrando contenuti interessanti, promozioni e offerte. Questa nuova piattaforma organizzerà automaticamente i contenuti migliori e più diffusi dalle app già installate dagli utenti sul loro telefono Android, consentendo percorsi di prosecuzione cross-app per quasi tutte le categorie di app.

Come funziona Engage di Google

Con un semplice tocco, gli utenti potranno immergersi in esperienze immersive a tutto schermo (sarà qualcosa di simile a un feed di TikTok?) che mettono in evidenza e organizzano i contenuti più importanti delle app installate. Sebbene i dettagli esatti di questa vetrina non siano ancora stati rivelati, si prevede che offrirà un’esperienza unica e coinvolgente per gli utenti Android.

Il nuovo SDK Engage consentirà agli sviluppatori di creare link verso pagine o sezioni specifiche all’interno delle proprie app mobile. In questo modo sarà possibile guidare gli utenti verso attività e contenuti mirati come effettuare un acquisto, leggere e votare post, ascoltare playlist musicali o completare un ordine.

Aziende di spicco come Spotify, Reddit e Uber Eats stanno già esplorando il potenziale dell’SDK Engage per aiutare gli utenti a tornare a vivere esperienze specifiche legate alle loro app. Tumblr, ad esempio, vede l’integrazione con Engage come un’autostrada a due corsie che collegherà le comunità in modo naturale, portando la sua inconfondibile cultura in altri spazi e invitando il pubblico a tornare sulla piattaforma.

Un lancio molto atteso

L’anteprima per gli sviluppatori dell’SDK Engage è iniziata durante l’I/O, ma l’esperienza per i consumatori non sarà lanciata prima della fine dell’anno. L’SDK Engage è un’integrazione lato client che utilizza le API del dispositivo e richiede meno di una settimana per iniziare a lavorarci, secondo Google.

Con un impressionante elenco di applicazioni di punta che partecipano al test dell’SDK Engage, tra cui Audible, Shein, Dunkin, Wish, Blinklist, Wattpad, Nextdoor, iHeartRadio, Pandora, Rakuten Kobo, Temu, YouTube Music, Google Maps, Chick-fil-A, McDonald’s, Prime Video, Reddit, YouTube e Uber Eats, questa nuova iniziativa di Big G ha tutte le carte in regola per rivoluzionare il modo in cui le app Android vengono scoperte e utilizzate dagli utenti.