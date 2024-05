Lezioni live con Babbel: come funzionano

Le lezioni live hanno rivoluzionato il modo in cui vengono insegnate le lingue, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo. Un esempio perfetto è Babbel, che propone proprio questo. Il tool SEO Semrush ha rilevato un impressionante aumento del 329% nelle iscrizioni ai corsi online. Questo trend sta inevitabilmente influenzando non soltanto l’istruzione ma anche le vendite di notebook.

Anche il settore dello studio delle lingue è aumentato notevolmente. Per questo motivo Babbel ha colto l’opportunità lanciando Babbel Live, dove le lezioni sono in tempo reale e tenute da docenti qualificati.

Il futuro dell’apprendimento lingue con le lezioni live di Babbel

Le lezioni interattive hanno grande potenzialità, specialmente nello studio delle lingue straniere. I corsi a distanza non sono una novità, ma con la pandemia, le piattaforme online hanno aumentato la loro offerta. Babbel è particolare perché propone un’app semplice e funzionale, a cui possono accedere tutti. Partecipare è facile. Basta scaricare l’app, iscriversi e scegliere un piano di abbonamento. I piani vanno da un mese a tre mesi fino a sei mesi e a un anno a 479 euro.

Una volta iscritti, è possibile accedere alla sezione “Live” dell’app. Qui, un calendario interattivo mostra tutte le lezioni disponibili, filtrabili per livello, giorni e orario. Ogni lezione ha un tema specifico, come “parlare delle proprie origini”, e offre un breve riassunto delle competenze che verranno trattate. In questo modo, gli studenti possono scegliere le lezioni più adatte al loro livello di conoscenza.

È anche previsto un test iniziale per valutare il proprio livello linguistico e uno storico delle lezioni seguite. Al momento della lezione, basta cliccare sul memo dell’app per collegarsi alla videochiamata su Zoom.

Le lezioni live di Babbel sono una grande opportunità per migliorare le proprie competenze linguistiche. Interagire con docenti e compagni di classe in tempo reale aiuta moltissimo a velocizzare il processo di apprendimento.