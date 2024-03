Google Search, Maps e Lens: novità per le vacanze

Google ha annunciato diverse novità per Search, Maps e Lens che possono essere sfruttate per semplificare la pianificazione di un viaggio. Purtroppo, la maggioranza di esse è inizialmente disponibile per gli utenti statunitensi. Alcune verranno rilasciate in tutto il mondo, quindi anche in Italia.

Organizzare le vacanze con i tool Google

Non poteva mancare una novità che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa. Gli utenti statunitensi che partecipano all’esperimento in Search Labs possono usare la Search Generative Experience (SGE) per ottenere suggerimenti dettagliati. Digitando ad esempio la query “plan me a 3 day trip to Philadelphia that’s all about history” (organizzami un viaggio di 3 giorni a Philadelphia incentrato sulla storia), Google Search mostrerà un itinerario con punti di interesse, ristoranti, voli, hotel, recensioni, foto e altre informazioni utili che può essere esportato su Gmail, Docs e Maps.

Molte le novità per Google Maps. La prima, disponibile solo in oltre 40 città di Stati Uniti e Canada, si basa sulle informazioni fornite dalle persone del posto e da editori specializzati. Per ogni città sono indicati elenchi di suggerimenti per i luoghi. Google mostrerà invece tre elenchi specifici: Trending (luoghi più popolari della settimana), Top (luoghi più popolari in assoluto) e Gems (luoghi meno conosciuti, ma interessanti).

La seconda funzionalità sarà invece disponibile entro fine mese per tutti, quindi anche in Italia. Google Maps per Android e iOS consentirà di scegliere l’ordine in cui i luoghi devono essere mostrati negli elenchi (ad esempio in base all’itinerario o alla loro importanza).

Google ha annunciato anche nuove funzionalità per Lens. Inquadrando un oggetto (ad esempio un poster o un segnale stradale) con la fotocamera è possibile ottenere la traduzione automatica. Il servizio può essere usato anche come una guida personale. È sufficiente scattare una foto e successivamente chiedere informazioni correlate (solo negli Stati Uniti).

Infine, Google ha aggiornato la funzionalità Circle to Search (disponibile al momento solo su Pixel 7, Pixel 8 e Samsung Galaxy S24). Gli utenti possono tradurre qualsiasi cosa mostrata sullo schermo, senza usare Google Traduttore. È sufficiente toccare l’icona che appare quando si tiene premuto il dito sulla barra di navigazione o il pulsante home.