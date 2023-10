Google Maps: Immersive View e altre funzionalità IA

L’azienda di Mountain View ha annunciato diverse novità per Google Maps. Le nuove funzionalità sfruttano l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di navigazione più dettagliata. La più avanzata è sicuramente Immersive View for Routes, annunciata durante il Google I/O di maggio e ora disponibile per 15 città.

Immersive View for Routes e altre funzionalità IA

Google Maps offre da tempo la funzionalità Immersive View che, sfruttando intelligenza artificiale e computer visio, combina Street View e immagini aeree per mostrare informazioni sui luoghi. Il nuovo nome è Immersive View for Places, dato che al Google I/O 2023 è stata annunciata Immersive View for Routes.

Dopo aver cercato un percorso è possibile attivare la visualizzazione 3D per avere le indicazioni passo-passo a piedi, bicicletta e automobile. È possibile anche usare uno slider del tempo per avere informazioni sulle previsioni meteo o del traffico. La funzionalità sarà disponibile nei prossimi giorni su Maps per Android e iOS in 15 città: Amsterdam, Barcellona, Dublino, Firenze, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Parigi, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo e Venezia.

Lens in Maps (in precedenza Search con Live View) sfrutta invece l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata per mostrare informazioni sui punti di interesse sovrapposte alle immagine reali inquadrate dalla fotocamera dello smartphone. A partire da questa settimana sarà disponibile in oltre 50 nuove città tra cui Austin, Las Vegas, Roma, San Paolo e Taipei.

L’azienda di Mountain View ha inoltre aggiornato i dettagli delle mappe per rispecchiare più fedelmente il mondo reale. Sono stati migliorati i colori, mentre gli edifici sono più realistici. Sulle autostrade sono indicate meglio le corsie per consentire al guidatore di prepararsi in tempo all’uscita.

L’ultima importante novità riguarda la ricerca. È possibile cercare determinati argomento, come avviene su Google Search. La risposta verrà fornita grazie all’analisi delle foto condivise dagli utenti tramite intelligenza artificiale e riconoscimento delle immagini. La funzionalità sarà disponibile a breve in Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Successivamente arriverà in altri paesi.