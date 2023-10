Google Maps: limiti di velocità con immagini e IA

L’azienda di Mountain View ha annunciato un’importante novità per Google Maps. Grazie all’intelligenza artificiale e alle immagini di Street View, gli utenti riceveranno informazioni aggiornate sui limiti di velocità. La funzionalità viene sfruttata anche dal sistema di assistenza alla guida della Volvo EX30.

Limiti di velocità sempre aggiornati

Google Maps mostra i limiti di velocità per differenti tipi di strade, grazie alle informazioni ricevute da varie fonti, tra cui le autorità locali. In alcuni casi, i limiti non sono indicati dai segnali oppure cambiano in base alle condizioni meteo o altri fattori, come incidenti e lavori in corso.

Per mostrare sempre informazioni aggiornate, Google sfrutta sofisticati modelli IA che possono identificare i limiti di velocità dalle immagini di Street View o di terze parti. I modelli sono addestrati con centinaia di segnali stradali, in modo da rilevare correttamente il limite di velocità. Successivamente viene usata l’informazione GPS dell’immagine per calcolare l’esatta posizione geografica del segnale.

Dato che i limiti possono cambiare, Google Maps analizza i trend del traffico. Se i veicoli viaggiano spesso a velocità inferiore al limite, allora vengono incrociati i dati da diverse fonti (principalmente da governo locale e Street View) per confermare l’eventuale variazione. L’informazione sui limiti di velocità viene usata anche dai produttori di automobili.

I sistemi di assistenza alla guida o quelli dei veicoli a guida autonoma possono “leggere” i segnali stradali tramite sensori e videocamere. Il limite di velocità non viene però identificato se il segnale non è visibile (ad esempio a causa della nebbia o perché ostruito da un albero). Grazie alla funzionalità di Google Maps è possibile conoscere i limiti in qualsiasi situazione.

In base alla General Safety Regulations (GSR) dell’Unione europea, tutti i veicoli immatricolati dopo il 7 luglio 2024 dovranno avere la funzionalità ISA (Intelligent Speed Assistant), ovvero mostrare i limiti di velocità e avvisare il conducente dell’eventuale superamento con una precisione del 90%. Grazie all’integrazione di Google Maps, la Volvo EX30 è una delle prime automobili a ricevere la certificazione GSR.