Google Maps segnala i trasporti pubblici affollati

L'informazione sull'affollamento dei trasporti pubblici è disponibile su Google Maps da oltre due anni. L'azienda di Mountain View ha ora migliorato la previsione, grazie ai dati ricevuti da oltre 10.000 società in 100 paesi. In alcune città è disponibile un dato più dettagliato. Ciò permette di evitare assembramenti e attendere la corsa successiva.

Google Maps consiglia di evitare la folla

Dopo aver inserito i punti di partenza e arrivo, Google Maps elenca i mezzi di trasporto per raggiungere la destinazione. Nel percorso dettagliato, in corrispondenza delle fermate, viene indicato il livello di affollamento. Questa informazione viene ottenuta grazie all'intelligenza artificiale, al contributo degli utenti e ai dati storici. La funzionalità garantisce la massima privacy, in quanto i dati ricevuti dalla cronologia delle posizioni sono anonimi.

Per offrire un servizio migliore, a New York City e Sidney è stato avviato il test della funzionalità che mostra il livello di affollamento per singola carrozza del treno o della metropolitana, grazie alle informazioni ricevute dalle agenzie di trasporto Long Island Rail Road e Transport for New South Wales.

Se l'utente ha attivato la cronologia della posizione, Google Maps mostrerà due nuove schede nella Timeline. Insights raccoglie diverse informazioni sugli spostamenti (ad esempio distanza percorsa con i mezzi di trasporto, durata e tempo trascorso nei vari luoghi). Trips mostra invece tutti i luoghi visitati in passato. L'elenco può essere esportato in modo da utilizzarlo come suggerimento per viaggi futuri.