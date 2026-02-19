Google Maps senza login: spariscono recensioni e foto, perché?

Zitto, zitto, Google Maps sta diventando meno utile per chiunque non sia loggato con un account Google. Da circa una settimana, infatti, gli utenti hanno iniziato a notare una visualizzazione limitata, che si attiva quando si naviga sulle mappe senza aver effettuato l’accesso. E “limitata” è un eufemismo.

Google Maps nasconde le recensioni a chi non accede con l’account

Senza account, spariscono le recensioni degli utenti, le foto dei luoghi, gli orari di maggiore affluenza, i menù dei ristoranti, le informazioni su servizio al tavolo e consegna a domicilio, i prezzi di hotel e proprietà, e una parte significativa delle attività commerciali e attrazioni vicine scompare direttamente dalla mappa. Quello che resta? Indirizzi, numeri di telefono e orari di apertura. Il minimo sindacale, una mappa ridotta all’osso, che fa la mappa e basta, spogliata di tutto ciò che la rendeva effettivamente utile per prendere decisioni.

La perdita più pesante sono le recensioni. Google Maps ha costruito in anni di contributi degli utenti uno dei più grandi archivi di recensioni di attività commerciali del pianeta, ristoranti, negozi, alberghi, servizi. Opinioni preziose, che guidano le scelte quotidiane di miliardi di persone. 9to5Google ha messo a confronto la versione loggata e quella non loggata, e la differenza è evidente.

Nessun annuncio ufficiale da parte di Google

La modifica è stata introdotta in sordina, senza annunci ufficiali. L’unica spiegazione che Google offre è un messaggio di aiuto interno a Maps che attribuisce la visualizzazione limitata a “problemi tecnici”, “traffico insolito” sulla rete o interferenze di estensioni del browser. Inoltre, suggerisce di accedere con un account Google per risolvere il problema (ma guarda un po’).

Non è chiaro se si tratti di una modifica permanente o di un test. Google non ha risposto alle richieste di chiarimento. Ma l’obiettivo è chiaro, rendere il servizio progressivamente meno funzionale per chi non è loggato, finché l’accesso con il proprio account diventa non una scelta ma una necessità.

Due possibili spiegazioni

La mossa ha almeno due motivazioni plausibili. La prima è commerciale: Google preferisce che gli utenti siano loggati ovunque perché può offrire esperienze personalizzate e, non meno importante, raccogliere dati più dettagliati sul comportamento degli utenti. Con Gemini che si integra sempre più profondamente su Maps, avere utenti identificati diventa ancora più prezioso.

La seconda è difensiva: ogni giorno, milioni di bot e scraper estraggono recensioni e informazioni sulle attività commerciali da Google Maps. Rimuovere i dati più preziosi dalla visualizzazione pubblica potrebbe essere un tentativo di proteggere quei contenuti generati dagli utenti, dallo sfruttamento automatizzato.

Entrambe le spiegazioni sono probabilmente vere. Ma per l’utente che voleva solo controllare le recensioni di un ristorante senza accedere con il proprio account, il risultato è lo stesso: una mappa che non serve più.