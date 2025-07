Google Maps: sono spariti i controlli multimediali

Gli sviluppatori di Google sono continuamente al lavoro per cercare di migliorare il più possibile le app dell’azienda. Ciò solitamente avviene attraverso l’introduzione di nuove funzioni e revisioni del design, ma anche con la rimozione di caratteristiche che non vengono più considerate essenziali. Evidente dimostrazione dalla cosa è la recente eliminazione dei controlli per la riproduzione multimediale dall’app Google Maps per Android.

Google Maps: addio ai controlli per la riproduzione multimediale su Android

Infatti, dopo avere perso nei mesi scorsi la Modalità di guida basata su Google Assistant, adesso l’app Google Maps si ritrova a essere esentata dai controlli di riproduzione multimediale per YouTube Music e Spotify.

In seguito alla rimozione della Modalità di guida, gli utenti hanno dovuto usare l’opzione “Mostra controlli di riproduzione multimediale”, che funziona con app come YouTube Music e Spotify e che durante la navigazione estende la parte inferiore con una barra che mostra la copertina dell’album, il titolo del brano e l’artista a sinistra, mentre sulla destra vi sono i controlli dedicati alla riproduzione.

In basso è presente un piccolo tasto “Sfoglia” che quando selezionato apre una sezione nella quale vengono visualizzati dei suggerimenti per cambiare rapidamente ed è presente anche una scorciatoia per aprire l’app YouTube Music.

Con l’avvento della versione 25.28 stabile e 25.29 beta dell’app Google Maps per Android, però, questi controlli multimendiali sono scomparsi. Più precisamente, nella sezione dedicata alla navigazione, nel menu delle impostazioni non è più presente la relativa opzione e neppure quella per determinare quale app impostare per impostazione predefinita per i contenuti multimediali.