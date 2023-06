Google Maps, Street View sta per tornare in Germania

A partire dal 2009 Street View ha accompagnato tutti gli utenti di Google Maps nella lettura delle strade di quasi ogni angolo del mondo: tra scansioni complete e singole foto scattate dagli utenti, il servizio è rapidamente diventato popolare e utilizzato quotidianamente da milioni di persone.

Purtroppo, però, in Germania è sempre rimasto disattivo a causa di alcuni problemi correlati alla privacy e all’adempimento alle leggi nazionali sulla tutela dei cittadini. Ebbene, finalmente la società statunitense sembra avere deciso di operare in tali limiti, preparandosi al lancio di Street View in Germania.

Street View arriva su Google Maps in Germania

Come ripreso da Android Central e pubblicato originariamente da Google, la società rispetterà le direttive fissate dal Commissario di Amburgo per la protezione dei dati e la libertà di informazione, permettendo agli utenti di scegliere se nascondere del tutto o coprire di pixel le proprie abitazioni, mentre volti e targhe delle auto verranno automaticamente sfuocati in tutto il Paese. In questo modo, Google potrà inviare le auto di Street View per acquisire nuove immagini a partire dal 22 giugno 2023.

Dopo oltre dieci anni di immagini obsolete esclusivamente per alcune aree dell’intero Paese, il gigante della ricerca si appresta pertanto a riprendere le attività con il suo servizio di navigazione, per la gioia di molti cittadini. Nell’ambito del processo, Google rimuoverà le immagini di Street View più datate e le sostituirà con nuove immagini scattate nel 2023. Non è chiaro se queste modifiche verranno applicate in tempo reale, man mano che il feed delle automobili di Google Maps giungerà nei server dell’azienda.