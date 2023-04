Google Meet riceve una feature eccezionale su Pixel 7

Altra giornata di grandi novità per i servizi Google: mentre la società decide di rimuovere il limite di file da Drive, con un importante passo indietro rispetto alle decisioni prese giusto poche ore fa, gli smartphone Pixel 7 del medesimo brand si arricchiscono di una funzionalità molto utile correlata a Google Meet. Di cosa si tratta? Della separazione dell’audio di una videochiamate, essenziale al fine di consentire il riconoscimento immediato della persona che sta parlando.

Google Meet migliora su Google Pixel 7

La novità in questione è stata annunciata giusto ieri, 3 aprile 2023, nelle pagine dedicate agli update del pacchetto Google Workspace. Chi utilizzerà Google Meet con un dispositivo Pixel 7 o Pixel 7 Pro da oggi potrà scegliere di utilizzare la separazione degli altoparlanti durante le riunioni. Una volta attivata l’opzione dedicata, inclusa all’interno della scheda Impostazioni di Google Meet, sarà possibile sentire l’audio degli altri partecipanti da direzioni diverse in base alla loro posizione sullo schermo. In questo modo, diventa decisamente più semplice distinguere coloro che discutono in un preciso momento, udendo da dove provengono per un’esperienza più coinvolgente e dinamica.

Come già anticipato più volte, al momento sarà possibile godere di tale feature solamente se ci si trova in possesso di un Pixel 7 o Pixel 7 Pro. Nel corso delle prossime due settimane il rollout si concluderà a livello globale, per poi passare agli altri Google Pixel nel corso dei mesi seguenti.

Gli amministratori delle chiamate non dovranno abilitare alcun controllo all’interno delle videochiamate in corso, trattandosi di una feature accessibile lato client a tutti i clienti Google Workspace, compresi coloro che sono iscritti ai piani G Suite Legacy Basic e Business.