Google Meet: nuovi stili predefiniti per gli sfondi AI

Google ha dato una bella rinfrescata agli sfondi personalizzati generati dall’AI su Google Meet. L’app di videoconferenza sfoggia ora un nuovo generatore di immagini, che sa interpretare meglio le richieste degli utenti. Ora gli sfondi generati con l’intelligenza artificiale saranno più belli e soprattutto più azzeccati.

Nuovi stili preimpostati per la generazione AI degli sfondi su Google Meet

Gli sfondi personalizzati di Google Meet sono un’ancora di salvezza per chi vuole limitare le distrazioni o evitare figuracce in una stanza in disordine. La possibilità di sfocare lo sfondo delle riunioni e aggiungere immagini personalizzate è disponibile dal 2020 sul web, quando il mondo affrontava la pandemia e la maggior parte delle persone lavorava da casa, confinata a una singola scrivania per meeting e altre attività. In seguito, questa funzione è approdata anche sulle versioni Android e iOS dell’app.

Più di recente, Google Meet ha introdotto la possibilità di usare l’AI generativa per creare sfondi partendo da prompt testuali e selezionando stili predefiniti. Un’opzione che permette di sbizzarrirsi sia prima di iniziare una riunione che durante la stessa. Con il nuovo aggiornamento, il generatore di immagini AI di Google Meet offre una qualità superiore e una vasta gamma di stili e temi tra cui scegliere.

Ecco alcuni degli stili preimpostati che si possono utilizzare per generare immagini:

Ufficio professionale;

Libreria;

Soggiorno elegante;

Soggiorno accogliente;

Spiaggia tropicale;

Castello fantasy;

Astronave sci-fi.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le occasioni, dalla riunione di lavoro alla chiacchierata informale con gli amici.

Il rollout della nuova funzione

Google ha annunciato che queste novità verranno rese disponibili nel giro di due settimane agli utenti di Google Workspace Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, nonché a coloro che hanno sottoscritto i piani Gemini Education o Gemini Education Premium.

Anche chi ha acquistato i piani Gemini Business, Gemini Enterprise e gli add-on AI Meetings and Messages, ora non più disponibili, potrà godere di questi miglioramenti.

Gli amministratori di Workspace possono decidere se consentire o meno agli utenti della loro organizzazione di cambiare gli sfondi in Google Meet. Per abilitare o disabilitare la creazione di sfondi, basta andare in Admin console > Apps > Google Workspace > Settings for Google Meet > Meet video setting.