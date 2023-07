Google Meet: sfondi generati dall'IA per le riunioni

Dopo l’arrivo delle videochiamate in 1080p e dopo il supporto ai sottotitoli in Italiano, su Google Meet è stata da poco implementata un’altra bella novità: gli sfondi generati dall’intelligenza artificiale.

Si tratta di una nuova featue attualmente in fase di test che consente agli utenti di trasformare il proprio ambiente virtuale. Ad individuare la nuova funzione prima di ogni altro è stato Artem Russakovskii di Android Police, il quale ha condiviso un tweet al riguardo suscitando non poco interesse.

Google Meet is starting to roll out AI background image support.

"On Google Meet, you can use the “Generate a background” prompt to create background images using artificial intelligence. For example, you can ask Google Meet to create an illustration of a magical forest."

— Artem Russakovskii (@ArtemR) July 18, 2023