Google Messaggi: in arrivo la funzione per il backup

Su Google Messaggi è in dirittura d’arrivo una nuova funzione di backup dei messaggi che rendere l’app molto più simile a WhatsApp, portando il servizio di messaggistica di “big G” a un livello ancora superiore.

Google Messaggi supporterà la funzione di backup

In base a quanto emerso nelle scorse ore, infatti, Google è al lavoro per includere una nuova funzionalità di backup all’interno della sua app di messaggistica per Android, offrendo altresì una panoramica dello spazio utilizzato in forma di barra, similmente a quanto viene già proposto su Gmail, grazie a cui gli utenti potranno tenere sotto controllo il peso dalle conversazioni e regolarsi di conseguenza.

La nuova funzione è stata individuata dalla redazione di Android Authority, analizzando la versione beta di Google Messaggi, la relase 20241118_02_RC00. Per il momento, dunque, non si tratta di una novità pubblica, ma se tutto procederà per il verso giusto non sarà necessario attendere ancora molto a lungo affinché venga distribuita su larga scala e, soprattutto, nella versione stabile dell’app.

Da tenere presente che in questo momento Google Messaggi non offre alcuna soluzione di backup proprietaria. È eventualmente possibile scegliere di archiviare SMS e MMS come parte dei dati quando viene usato Google One per creare un backup dello smartphone, ma l’app non consente di farlo direttamente.

Al tempo in cui la messaggistica era solo testo, l’idea di implementare una funzione di backup sarebbe senz’altro parsa un pò sciocca, ma con l’arrivo di RCS e il suo supporto per immagini e video di alta qualità incorporati nei messaggi la gestione di questi contenuti diventa un punto cruciale.