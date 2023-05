Google Meteo cambia design su Android: come appare ora

Google continua il processo di trasformazione delle sue applicazioni tramite il passaggio al design Material You. Dopo l’arrivo di quest’ultimo all’interno di Google News, cosicché l’aggregatore di notizie risulti più facilmente leggibile, moderno e completo di tutte le informazioni chiave da sapere, anche Google Meteo ottiene il nuovo design su Android, mostrandosi ora più giovane, intuitivo e gradevole all’occhio.

Google Meteo passa a Material You

Lo screenshot sottostante fornito da 9to5Google mostra chiaramente le novità chiave introdotte dal linguaggio del Material Design 3. La scheda di ricerca su Google Meteo adotta il consueto stile a pillola al posto del rettangolo dagli angoli tondeggianti, mentre il design a schede rettangolari lascia spazio a un’interfaccia più pulita e concentrata, caratterizzata da elementi minimal.

Addio alla vecchia schermata a tre schede, con la quale si accedeva in via predefinita alla giornata in corso, mentre con uno swipe a sinistra si passava al giorno successivo, e con un altro si arrivava alle previsioni per i dieci giorni seguenti. Ora l’intero pacchetto si trova nella singola schermata, con temperature e dettagli sul meteo attuale in cima alla lista di informazioni mostrate all’utente. Non manca dunque la serie di previsioni su base oraria, come anche quella per i 10 giorni successivi.

Ad addolcire la visualizzazione del meteo è una serie di illustrazioni in stile cartoon dalle dimensioni ridotte, per un impatto visivo più carino. Per maggiori dati su vento, orari di alba e tramonto e non solo, bisognerà invece toccare l’orario d’interesse nella scheda ove si collocano tutte le previsioni orarie o giornaliere.

Non è chiaro quando questa versione di Google Meteo diventerà disponibile anche in Italia: molto probabilmente, quello in corso su Google Meteo è un rollout graduale per gli utenti di tutto il mondo, con priorità agli Stati Uniti, al Regno Unito e alla Germania, i tre mercati chiave della società.