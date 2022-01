Google migliora l'integrazione tra Android e Windows

Google non ha partecipato in presenza al CES 2022 di Las Vegas, ma ha comunque annunciato diverse novità, una delle quali riguarda la migliore integrazione tra Android e Windows attraverso la funzionalità Fast Pair, oggi sfruttata principalmente per collegare velocemente gli auricolari Bluetooth allo smartphone. L'obiettivo dell'azienda di Mountain View è offrire modalità simili a quelle di Apple, ma senza distinzioni tra sistemi operativi.

Fast Pair tra Android e Windows

Google specifica nel comunicato stampa che, per la prima volta, il team di sviluppo ha dedicato tempo ad altre piattaforme. Grazie alla collaborazione con Acer, ASUS, HP e Intel, gli utenti potranno utilizzare la funzionalità Fast Pair per configurare velocemente gli accessori Bluetooth su Windows, sincronizzare gli SMS e condividere file con Nearby Share. La novità sarà disponibile entro fine anno su alcuni notebook dei suddetti produttori.

Nelle prossime settimane sarà invece possibile collegare rapidamente auricolari o cuffie ai Chromebook. Quando l'utente accenderà l'accessorio Bluetooth, Chrome OS lo rileverà automaticamente e lo accoppierà con un solo clic. Analogamente sarà possibile utilizzare uno smartphone Android per configurare un nuovo Chromebook, accedendo alle informazioni salvate, come credenziali dell'account Google e password WiFi.

Fast Pair consentirà nei prossimi mesi di collegare velocemente gli auricolari Bluetooth ai dispositivi con Google TV e Android TV. Il supporto per Matter permetterà inoltre di collegare i dispositivi della smart home con la rete, Google Home e altre app. Google estenderà inoltre agli smartwatch la funzionalità di sblocco di Chromebook, smartphone e tablet.