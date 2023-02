Google migra i promemoria di Assistant e Calendario in Tasks

Nelle prossime settimane, i promemoria di Assistant e Calendario di Google saranno trasferiti in Tasks per tutti gli utenti Workspace, G Suite Basic e Business e gli account personali, al fine di creare un’unica esperienza per la gestione delle cose da fare con i servizi di “big G” e semplificare l’uso dei prodotti dell’azienda, senza dover aprire più schede o applicazioni.

Google: migrazione in Tasks dei promemoria di Assistant e Calendario

Le novità saranno disponibili a partire dal 12 aprile 2023 per i clienti Workspace (dal 22 maggio la migrazione sarà automatica) e dal 6 marzo 2023 per gli account personali.

A dare comunicazione dalla cosa è stato lo stesso team di Google, informando altresì che le attività possono essere create da Calendario e tramite l’assistente vocale, esattamente come prima si creavano i Promemoria.

A differenza dei Promemoria, però, è possibile creare attività da altre applicazioni Workspace come Gmail, Documenti, Chat o direttamente da Tasks e che i promemoria di Keep non migreranno in Tasks (per cui rimarranno in Keep), ma non saranno più mostrati in Calendario.

Per permettere il completamento della migrazione nel miglior modo possibile, Google ha altresì fornito alcuni consigli utili al riguardo.