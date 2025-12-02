Google mostra gli occhiali smart, evento l'8 dicembre

Google aveva saggiamente abbandonato il mercato della realtà mista dopo il fiasco dei Google Glass, quelli che facevano sembrare un cyborg asociale ogni volta che si indossavano. Ma l’azienda ha deciso che è arrivato il momento di ritornare, stavolta con una strategia diversa, una piattaforma più matura, e soprattutto con l’intelligenza artificiale Gemini a bordo. L’8 dicembre sapremo se ha davvero imparato la lezione o se siamo destinati a un altro giro di occhiali smart che nessuno vuole.

Google annuncia evento Android XR l’8 dicembre per svelare i suoi occhiali smart

Google ha annunciato “The Android Show | XR Edition“, un evento programmato per l’8 dicembre che sarà trasmesso su YouTube. E il teaser di 40 secondi pubblicato lascia ben poco spazio all’immaginazione. Ci sono robot Android che indossano sia visori di realtà mista che occhiali smart con una camera che sembra copiata di sana pianta dai Ray-Ban Meta. Insomma, Google vuole la sua fetta della torta degli indossabili XR, e la vuole adesso.

Google ha già lanciato Android XR, la sua piattaforma per visori di realtà mista e occhiali connessi. Il primo prodotto a usarla è il Galaxy XR di Samsung, già disponibile sul mercato. Ma l’evento dell’8 dicembre dovrebbe portare novità sostanziali: aggiornamenti alla piattaforma, nuove capacità di Gemini integrato, e soprattutto hardware nuovo.

Il riferimento a Gemini non è casuale. Google ha recentemente presentato la famiglia di modelli Gemini 3, con Gemini 3 Pro che viene considerato la migliore AI sul mercato in questo momento. Integrare quella potenza computazionale su un paio di occhiali leggeri e indossabili tutto il giorno sarebbe effettivamente un bel passo avanti. Se funziona davvero come promette.

The Android Show is back with a special XR Edition! Join us on December 8 at 10 AM PT to learn about XR across form factors, including: glasses, headsets, and everything in between. Get ready to see the world differently → https://t.co/hrFJTPgeij pic.twitter.com/OKBeCcYYwz — Android Developers (@AndroidDev) December 1, 2025

Partnership a tutta forza

Google non sta facendo tutto da sola. Samsung ha già confermato di lavorare su occhiali smart in collaborazione con Mountain View. E poi ci sono le partnership con i marchi di occhiali veri: Gentle Monster e Warby Parker. Quest’ultima collaborazione è particolarmente seria, considerando che Google ha investito 150 milioni di dollari nel brand.

Lavorare con marchi di occhiali consolidati è una mossa intelligente. Se vuole che la gente indossi davvero i suoi occhiali smart, devono sembrare occhiali normali che per caso hanno anche una buona dose di tecnologia dentro, non dispositivi tecnologici travestiti da occhiali.

Ray-Ban e Meta hanno capito questa lezione perfettamente. I loro occhiali connessi sembrano Ray-Ban normali, punto. E funziona, nel 2025 le vendite sono schizzate. La gente ama la tecnologia, ma vuole anche sembrare normale mentre la usa.

Hardware nuovo o solo prototipi?

Google ha già mostrato prototipi di occhiali connessi con display che usano Android XR e Gemini. Ma prototipi sono prototipi. La domanda vera è: l’8 dicembre vedremo prodotti veri, con data di lancio e prezzo, o solo l’ennesima dimostrazione cosa stanno (ancora sviluppando).

Il teaser con i robot Android suggerisce che ci sarà qualcosa di concreto, stavolta. L’appuntamento è l’8 dicembre alle 10 AM PT (le 19 ora italiana) su YouTube. Prepariamo i poccorn…