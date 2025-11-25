Meta lancia la permuta per i nuovi occhiali smart Ray-Ban

Meta permette di permutare i vecchi occhiali smart o gli auricolari per ottenere uno sconto sui Ray-Ban di seconda generazione e gli Oakley. L’iniziativa scade il 31 dicembre.

Meta lancia la permuta: sconti sui Ray‑Ban Gen 2 e Oakley

Gli sconti di permuta possono essere applicati ai modelli Ray-Ban Meta Gen 1, Ray-Ban Meta Gen 2, Oakley Meta HSTN e Oakley Meta Vanguard. Da notare che i Meta Ray-Ban Display, quelli con gli schermi AR integrati, non sono inclusi nell’offerta.

Si possono permutare anche gli AirPods

Meta non accetta solo i propri occhiali smart in permuta. Offre anche crediti per alcuni modelli di auricolari, è interessante visto che auricolari e occhiali smart servono a scopi completamente diversi. Ecco l’elenco completo dei modelli idonei:

Apple AirPods Pro 2;

Apple AirPods Pro;

Apple AirPods Pro 4 (che non esiste ancora, quindi probabilmente intendono AirPods 4 o AirPods Pro 3);

Beats Powerbeats Pro 2;

Beats Studio Buds +;

Beats Fit Pro;

Samsung Galaxy Buds3;

Samsung Galaxy Buds3 Pro;

Samsung Galaxy Buds3 FE

È chiaro che Meta vuole rendere il passaggio ai suoi occhiali smart il più facile possibile, anche se significa accettare prodotti di categorie completamente diverse.

Come funziona la permuta

Per ottenere lo sconto si devono acquistare gli occhiali direttamente da Meta.com. Basta aggiungere un paio di occhiali idonei al carrello e, se tutto va bene, si dovrebbe vedere una casella con l’offerta di permuta proprio sopra nel carrello. Ma alcuni utenti sono stati costretti a usare diversi browser prima di vedere finalmente l’offerta. Inoltre, non è chiaro se è estesa a tutti i Paesi, compreso il nostro. Bisogna fare qualche tentativo.

Gli sconti variano in base al dispositivo e alle sue condizioni, ma l’offerta di Meta è vantaggiosa, anche perché i Ray-Ban Meta Gen 2 hanno una batteria di durata doppia e una migliore fotocamera.

Vale la pena fare l’upgrade?

Per chi ha i Ray-Ban Meta Gen 1 e li usa frequentemente, l’upgrade potrebbe avere senso, soprattutto perché la batteria dura il doppio. Ma vale la pena notare che gli occhiali Ray-Ban Meta di prima generazione sono attualmente in vendita a un prezzo ridotto (c’è lo sconto del 20%). Quindi, se la batteria non è un problema o non si possiede un dispositivo indossabile da permutare, l’opzione più economica potrebbe essere semplicemente comprare i Gen 1 in saldo.

Oakley per chi preferisce lo stile sportivo

Il programma include anche gli Oakley Meta HSTN e Vanguard, che sono essenzialmente gli occhiali smart di Meta con design Oakley invece che Ray-Ban. Sono orientati a un pubblico più sportivo, con design robusto e styling che funziona meglio per le attività fisiche che per gli aperitivi eleganti…

Il programma pilota termina il 31 dicembre. Meta probabilmente sta testando quanto interesse c’è per la permuta e se vale la pena rendere il programma permanente. Se funziona bene e genera vendite, potrebbe diventare un’offerta standard.