Google Nest Hub al 60% IN MENO su eBay: che offerta SPAZIALE!

Google Nest Hub è un dispositivo ottimo per la propria casa intelligente. Se sei un vero amante della domotica e vuoi arricchire la tua abitazione rendendola più smart, reattiva e pronta a soddisfare le tue esigenze semplicemente ascoltando la tua voce, si tratta proprio del device che fa al caso tuo. Ebbene, sappi che in queste ore puoi acquistare Google Nest Hub di seconda generazione in offerta su eBay: il prezzo scende del 60% e le scorte stanno esaurendo, quindi meglio se corri ad acquistarlo!

Offerta bomba su eBay per Google Nest Hub

Questo smart speaker dotato di display LCD da 7 pollici è un piccolo gioiello per la domotica. Collegandolo alle luci, alle smart TV e ai computer nella medesima rete Wi-Fi, Google Nest Hub ti permette di controllare ogni dispositivo intelligente con pochi tap o poche parole. In questo modo, potrai goderti video su YouTube e i tuoi programmi preferiti su Netflix, Amazon Prime Video e altre piattaforme di streaming semplicemente chiedendo di avviare la riproduzione.

O ancora, potrai aprire le tende, spegnere una lampada o avviare una playlist musicale per dare più vita alla tua casa.

Bastano pochi passaggi per trasformare Google Nest Hub di seconda generazione nel centro nevralgico della tua casa. Prima di tutto, però, devi acquistarlo: Monclick ora su eBay sta rilanciando un taglio del 60% sul listino, che porta il cartellino da 99,90 euro a 39,90 euro. In tutto il rivenditore, con il 95,9% dei feedback positivi, ha venduto otto unità nelle ultime 24 ore e la quantità disponibile è limitata.

La consegna a domicilio viene assicurata entro tre giorni e il pagamento va completato con carte di credito o PayPal. Insomma, cosa aspetti? Rendi la tua casa più smart con Google Nest Hub!

