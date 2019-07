Presentato a inizio maggio in occasione del keynote che ha aperto l’evento I/O 2019, lo smart display di bigG in formato extra large farà il suo debutto sul mercato entro la fine dell’estate: Google Nest Hub Max dovrebbe essere acquistabile dagli utenti a partire dal 9 settembre nei territori di Australia, Regno Unito e Stati Uniti (ad eccezione di Porto Rico).

Google Nest Hub Max, lancio a settembre

Utilizzare il condizionale al momento è d’obbligo, vista l’assenza di una conferma ufficiale. Ad ogni modo, la data di uscita sembra essere stata svelata da un aggiornamento alla pagina del supporto andato brevemente online (come da screenshot qui sopra) e poco dopo nuovamente sostituito dal più classico dei “Coming soon”. Il lancio non interesserà dunque in un primo momento l’Italia, ma confidiamo che il dispositivo possa arrivare più avanti anche da noi, come già visto con il modello da 7 pollici inserito nel catalogo dello store nostrano a metà del mese scorso (leggi la nostra recensione).

La tecnologia di riconoscimento vocale che permette all’intelligenza artificiale di interpretare e gestire i comandi impartiti a voce (per controllare le apparecchiature della smart home, creare un promemoria, avviare l’ascolto della musica in streaming ecc.) è già piuttosto matura anche per quanto concerne la nostra lingua, con algoritmi che vanno man mano migliorando.

Basato come il suo fratello minore sull’IA dell’Assistente Google, Nest Hub Max integra un display da 10 pollici più adatto alla riproduzione dei contenuti multimediali, una videocamera integrata con funzionalità Face Match per mostrare informazioni personalizzate in base a chi viene inquadrato, ad esempio gli appuntamenti inseriti nel calendario. Potrà ovviamente essere utilizzato come una cornice digitale per mostrare le proprio immagini pescate dall’archivio di Google Foto e offrirà un’esperienza audio evoluta grazie alla presenza di altoparlanti più potenti. Sarà in vendita al prezzo di 229 dollari.